Вчені відкрили секрет щасливих сімейних стосунків

Вчені з Рочестерського університету, США, дійшли висновку, що щасливі пари мають схожі риси характеру.

Роботу, в межах якої фахівці вивчили дані 174 досліджень на тему романтичних і сімейних стосунків, опублікував Journal of Contextual Behavioral Science.

Усього в дослідженні взяли участь 43 тисяч 952 людини. Вчені вирішили встановити вплив так званої психологічної гнучкості на стосунки.

Вивчивши результати попередніх досліджень, фахівці зробили висновок, що сімейні пари, які були щасливі в дитячо-батьківських стосунках, характеризувалися взаємною психологічною гнучкістю.

У них спостерігалися більш широкі погляди на виховання дітей, менше випадків різких і негативних стратегій виховання, їхні родини були більш дружними, а діти відчували менший стрес.

Психологічна гнучкість передбачає такі параметри, як:

відкритість новому досвіду (позитивному і негативному),

незацікленность на думках і емоціях,

вміння поглянути на речі іншим поглядом,

усвідомлене і уважне ставлення до справжнього моменту в повсякденному житті,

вміння підтримувати постійний контакт з внутрішніми цінностями навіть у складні моменти життя;

завзятість у досягненні мети.

Протилежна якість характера – психологічна негнучкість – має зворотні властивості:

уникнення складних думок, почуттів і переживань,

легковажне і неуважне ставлення до моментів у повсякденному житті,

"Зацикленість" на негативних думках і почуттях, самобичування і сором за свої емоції чи думки,

втрата внутрішніх орієнтирів під впливом стресу і нездатність йти до наміченої мети через труднощі і переживання.

Психологічну негнучкість також вважають причиною розвитку багатьох психічних захворювань.

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