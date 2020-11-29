Вчені відкрили секрет щасливих сімейних стосунків
Вчені з Рочестерського університету, США, дійшли висновку, що щасливі пари мають схожі риси характеру.
Роботу, в межах якої фахівці вивчили дані 174 досліджень на тему романтичних і сімейних стосунків, опублікував Journal of Contextual Behavioral Science.
Усього в дослідженні взяли участь 43 тисяч 952 людини. Вчені вирішили встановити вплив так званої психологічної гнучкості на стосунки.
Вивчивши результати попередніх досліджень, фахівці зробили висновок, що сімейні пари, які були щасливі в дитячо-батьківських стосунках, характеризувалися взаємною психологічною гнучкістю.
У них спостерігалися більш широкі погляди на виховання дітей, менше випадків різких і негативних стратегій виховання, їхні родини були більш дружними, а діти відчували менший стрес.
Психологічна гнучкість передбачає такі параметри, як:
відкритість новому досвіду (позитивному і негативному),
незацікленность на думках і емоціях,
вміння поглянути на речі іншим поглядом,
усвідомлене і уважне ставлення до справжнього моменту в повсякденному житті,
вміння підтримувати постійний контакт з внутрішніми цінностями навіть у складні моменти життя;
завзятість у досягненні мети.
Протилежна якість характера – психологічна негнучкість – має зворотні властивості:
уникнення складних думок, почуттів і переживань,
легковажне і неуважне ставлення до моментів у повсякденному житті,
"Зацикленість" на негативних думках і почуттях, самобичування і сором за свої емоції чи думки,
втрата внутрішніх орієнтирів під впливом стресу і нездатність йти до наміченої мети через труднощі і переживання.
Психологічну негнучкість також вважають причиною розвитку багатьох психічних захворювань.
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