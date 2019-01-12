Вчені відкрили найяскравішу чорну діру у Всесвіті: що відомо

Орбітальна обсерваторія Hubble відкрила яскраву і велику чорну діру, яка досягла вкрай високої маси всього через 850 мільйонів років після Великого Вибуху.

На сайті космічного телескопа, який зробив історичний знімок, представлено отримані дані, а також вчені розповіли про важливість прориву.

"Ми давно шукали подібний об'єкт, вивчаючи найдальші окраїни космосу. Наші розрахунки показують, що більш яскравих квазарів у ранньому і навіть сучасному Всесвіті, швидше за все, не існує", — сказав учений Сяохуей Фань з університету Арізони в Тусоні (США).

Астрономи впевнені, що їх відкриття дозволить побачити "тінь" космічного об'єкта. Вони використовували глобальну мережу телескопів Event Horizon Telescope для вивчення надмасивної чорної діри, яка знаходиться в сузір'ї Стрільця на відстані 26 тисяч світлових років від Землі.

Цей об'єкт назвали "Стрілець A", він знаходиться в центрі Чумацького Шляху. Чорна діра випромінює яскраве світло.

"Красива спіральна галактика, видима в центрі зображення, відома як RX J1140.1 + 0307. Вона являє собою цікаву головоломку. На перший погляд, вона здається нормальною спіральною галактикою, дуже схожою на Чумацький Шлях, але перші появи можуть бути оманливими", – йдеться в описі.

spacetelescope

Дані показують не тільки, що надмасивна чорна діра аккрецируют речовину з надзвичайно високою швидкістю, але також і те, що квазар може виробляти до 10 тисяч зірок на рік.

"Його властивості і відстань роблять його головним кандидатом для дослідження еволюції далеких квазарів і ролі надмасивних чорних дір в їх центрах для зореутворення", – розповів співавтор дослідження Фабіан Уолтер з Інституту астрономії Макса Планка в Німеччині.

spacetelescope

Результати дослідження будуть оприлюднені навесні 2019 року. В даний час вчені завершують обробку отриманих даних.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені прийшли до висновку, що чорні діри можуть не тільки поглинати практично будь-яку матерію Всесвіту і рухатися майже зі світловою швидкістю. Вони відкрили ще кілька здібностей.

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