МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/наука

Вчені відкрили найяскравішу чорну діру у Всесвіті: що відомо

619Читати матеріал російською

Орбітальна обсерваторія Hubble відкрила яскраву і велику чорну діру, яка досягла вкрай високої маси всього через 850 мільйонів років після Великого Вибуху.

На сайті космічного телескопа, який зробив історичний знімок, представлено отримані дані, а також вчені розповіли про важливість прориву.

"Ми давно шукали подібний об'єкт, вивчаючи найдальші окраїни космосу. Наші розрахунки показують, що більш яскравих квазарів у ранньому і навіть сучасному Всесвіті, швидше за все, не існує", — сказав учений Сяохуей Фань з університету Арізони в Тусоні (США).

Новини
Військовий супутник Росії згорів у космосі: у Москві знайшли виправдання фіаско

Астрономи впевнені, що їх відкриття дозволить побачити "тінь" космічного об'єкта. Вони використовували глобальну мережу телескопів Event Horizon Telescope для вивчення надмасивної чорної діри, яка знаходиться в сузір'ї Стрільця на відстані 26 тисяч світлових років від Землі.

Цей об'єкт назвали "Стрілець A", він знаходиться в центрі Чумацького Шляху. Чорна діра випромінює яскраве світло.

"Красива спіральна галактика, видима в центрі зображення, відома як RX J1140.1 + 0307. Вона являє собою цікаву головоломку. На перший погляд, вона здається нормальною спіральною галактикою, дуже схожою на Чумацький Шлях, але перші появи можуть бути оманливими", – йдеться в описі.

Вчені відкрили найяскравішу чорну діру у Всесвіті: що відомо

spacetelescope

Дані показують не тільки, що надмасивна чорна діра аккрецируют речовину з надзвичайно високою швидкістю, але також і те, що квазар може виробляти до 10 тисяч зірок на рік.

"Його властивості і відстань роблять його головним кандидатом для дослідження еволюції далеких квазарів і ролі надмасивних чорних дір в їх центрах для зореутворення", – розповів співавтор дослідження Фабіан Уолтер з Інституту астрономії Макса Планка в Німеччині.

Вчені відкрили найяскравішу чорну діру у Всесвіті: що відомо

spacetelescope

Результати дослідження будуть оприлюднені навесні 2019 року. В даний час вчені завершують обробку отриманих даних.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені прийшли до висновку, що чорні діри можуть не тільки поглинати практично будь-яку матерію Всесвіту і рухатися майже зі світловою швидкістю. Вони відкрили ще кілька здібностей.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "космос" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
космос
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги