Вчені відкрили два дивні об'єкти біля Землі

Астрономи з Будапештського університету підтвердили існування двох гігантських хмар із пилу, які оточують Землю на відстані в 400 тисяч кілометрів.

Відповідні "супутники" вчені назвали хмарами Кордилевського, йдеться в журналі MNRAS. Згідно з дослідженнями, це два найпомітніші об'єкти біля нашої планети, які знаходяться майже на тій же відстані, що й Місяць.

Ще в 1961 році польський астроном Казимир Кордилевський спостерігав за двома точками на орбіті Землі. Він зауважив в одній із точок, що є присутнім велике скупчення пилу, що затьмарює світло Сонця та зірок.

За словами вчених, його заява була скептично зустрінута з боку наукового співтовариства. Пізніше гіпотезу Кордилевського неодноразово перевіряли, але не могли ні підтвердити, ні спростувати.

Угорські астрономи придумали методику для пошуків слідів існування таких хмар, а також оцінки їх розмірів. Дослідники спостерігали за тим, як зіткнення з ними змінюють поляризацію променів Сонця, що проходять через певні точки.

У результаті їм вдалося знайти сліди того, що сонячне світло було лінійно поляризовано приблизно на 20% у регіоні L5, так званій троянській точці, яка розташована безпосередньо за Місяцем.

Учені прийшли до висновку, що це було породжено не однією, а двома хмарами пилу. Кожна з них приблизно в три рази більша за розмірами порівняно з Місяцем. Вони поки не з'ясували, наскільки стабільні ці об'єкти, і як довго вони слідують за Місяцем, обертаючись разом із ним навколо Землі. Свої дослідження астрономи робили за допомогою орбітальних телескопів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно вчені довели, що чорні діри зливаються одна з одною в космосі.