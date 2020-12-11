Вчені в Нідерландах створили імплант, який дозволяє "бачити" без очей

Команда вчених із Нідерландського інституту нейробіології створила імплант, що дозволяє "бачити" без очей.

Дослідження полягає в тому, що в мозок транслюються зображення, утворені безліччю електродів, імплантованих у зорову кору, замість того, щоб покладатися на світло, що падає на сітківку. Воно було опубліковано в журналі Science.

Як піддослідних в експерименті використовували мавп, помістивши електроди їм в мозок (загалом по 1024 кожній тварині). Після впровадження пристрою макаки почали "бачити" без очей – вони змогли визначати фігури з точок без використання зору.

Відзначається, що перед цим вони вже були навчені розпізнавати 16 буквених форм на екрані комп'ютера, і рухати очима певним чином у відповідь на кожну з них. Так само вони реагували на літери, створені електродами, тобто коректно розпізнали все, що було передано їм у мозок за допомогою пристрою.

Однак, за словами вчених, домогтися того ж у людей буде складніше, тому що центральна частина поля зору в людському мозку людей розташована набагато глибше, ніж у макак.

Спроби відновити зір за допомогою імплантів робили і раніше – їх вбудовували в сітківку ока. Однак цей спосіб не спрацює для людей з пошкодженим зоровими нервами. Тому деякі вчені, такі як група професора Пітера Рулфсеми з Нідерландського інституту, натомість зосереджуються на зоровій корі.

Дослідники наголошують, що навіть якщо цей підхід виявиться успішним, пристрій із 1000 електродів не наблизиться до роздільної здатності людського зору, оскільки наші очі мають еквівалент мільйона пікселів. Також неможливо контролювати сприйняття кольору або глибини. Однак вони вважають, що будь-який рівень штучного зору – краще, ніж бути сліпим.

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