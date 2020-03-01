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1 березня • оновлено в 03:09
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Вчені: у тих, хто краде і бреше – маленький мозок

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Вчені з Університетського коледжу Лондона виявили, що у людей, які ведуть антисоціальний спосіб життя, мозок менший, ніж у тих, хто до цього не схильний.

Як ідеться в дослідженні The Lancet, такі люди вдаються до крадіжок, булінгу, брехні та насильства.

Варто зазначити, що експеримент тривав цілих 45 років. Під час нього вчені сканували мозок 672 людей, щоб дослідити, як змінюється їхня поведінка протягом життя. Результати показали, що 441 людина ніколи не поводилася антисоціально, 151 людина проявляла антисоціальну поведінку у молодому віці, а 80 людей усе життя вдавалися до антисоціальної поведінки.

У людей з антисоціальною поведінкою менший мозок - дослідження

У людей з антисоціальною поведінкою менший мозок - дослідження

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Серед усіх цих категорій лише у людей, які протягом усього життя вдавалися до антисоціальної поведінки, вчені виявили менший розмір мозку.

Так, зміни та зменшення виявили в 282 ділянках мозку з 360, зокрема в частині головного мозку, що відповідає за ухвалення рішення.

Вчені припустили, що такі зміни впливають на розвиток навичок, які контролюють поведінку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені довели, що для мозку дошкільника, який часто грає на планшеті, характерна недорозвиненість та менші навички грамотності.

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Автор
Марина Погорілко
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Лол... А если он украдёт алмаз на сумму 10 млн долларов использую ложь, манипуляцию и "антисоциальный образ жизни" ?
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Иванова Елена
Иванова Елена
Dehtyaryov Ilya, вопрос: что он с ним делать будет??)) выйдет на улицу и начнет орать "кому-кому-кому")))))))))))) или найдет кому сбагрить его, да так, чтоб не поймали)) вот по его поступкам и можно судить, что у него там с массой мозга)))))))))))
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