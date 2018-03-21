Вчені створили нову форму життя

Дослідники з Гронінгенского університету в Нідерландах створили нову форму життя, щоб спростувати гіпотезу про походження архей і бактерій від одного одноклітинного предка через розрив плазматичноїмембрани.

Так була створена форма життя, яка об'єднує в собі ознаки обох доменів, пише Science Alert.

Так званий LUCA жив приблизно 3,5-3,8 мільярда років тому і був маленький одноклітинний організм, який має, подібно бактерії, кільцеву ДНК, що не укладена в ядрі, як у еукаріот. Його гіпотетичні біологічні властивості були виведені на основі порівняння геномів сучасних живих істот.

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Вчені довели, що бактерії і археї відрізняються один від одного багатьма ознаками, в тому числі фосфолипидами, які входять до складу їх клітинних мембран. LUCA повинен був володіти відразу двома типами мембран. Вважалося, що така анатомія сприяє нестабільності, і останній універсальний предок міг розділитися на дві частини, кожна з яких дала початок окремим домену.

Вчені створили одноклітинний організм, в клітинній мембрані присутні ліпіди як від бактерій, так і від архей. Для цього вони впровадили гени, які кодують ферменти, що відповідають за синтез фосфоліпідів-ізомерів, в бактерію Escherichia coli. Виявилося, що отримане істота мало стабільної оболонкою, яка не могла розірватися на частини.

Таким чином, справжній механізм виникнення доменів поки залишається невідомим. У той же час дослідники вважають, що всі істоти, які коли-небудь жили на Землі, все-таки є нащадками одного організму.

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