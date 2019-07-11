Вчені розповіли, від чого в будинку може померти кішка

Освіжувачі повітря становлять загрозу для здоров'я кішок, адже тварини страждають від гіпертиреозу та інших хвороб щитовидної залози.

В організмі кішок за їхнє життя накопичуються речовини з освіжувачів повітря, набивання меблів і сухих кормів, передає Environmental Science & Technology.

"Котячий гіпертиреоз давно став головною хворобою ендокринної системи серед літніх і немічних кішок. Вперше про його існування заговорили ще в 1979 році, і зараз від нього страждає приблизно кожна десята тварина в США і в інших країнах світу. Причини цього залишалися невідомими", – розповідає Кім Андерсон з університету штату Орегон (США).

Але ще в 1980 року був встановлено, що в розвитку гіпертиреозу були замішані речовини з групи полібромфеніл ефірів (PBDE), які виробники одягу, пластикового посуду, побутової техніки додавали в свої продукти. Останні дослідження вказали на зв'язок між PBDE і порушеннями в роботі щитовидної залози у літніх кішок.

До накопичення даних речовин в тілі тварин причетні матеріали в нових будинках, освіжувачі повітря, а також різні сухі корми. До того ж, від подібних проблем частіше страждали кішки, що віддавали перевагу спати на меблях, що говорить про скупчення OPE і PBDE на всередині їх оббивки або на їх поверхні.

Коти і кішки

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