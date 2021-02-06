Вчені розкрили загадку таємничої зірки, що випаровується

Астрономи з'ясували, що джерелом невідомого випромінювання рентгенівських і гамма-променів, які йшли від небесного тіла PSR J2039-5617, є пульсар. Він обертається навколо зірки, що випаровується.

Підсумки своїх досліджень вчені опублікували в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Їх висновки базуються на спеціальних обчисленнях платформи Einstein@Home.

Ця система проаналізувала дані тисяч користувачів комп'ютерів, які добровільно приєдналися до дослідження, і систематизувала спостереження телескопа Фермі.

В результаті це дало можливість зафіксувати мінімальні пульсації гамма-випромінювання нейтронної зірки. Команда, яка займалася вивченням питання, зазначила, що у виявленій подвійній системі пульсар нагріває одну сторону супутника-зірки. Зрештою вона здається більш яскравою і з блакитним відтінком.

Крім того, гравітаційне тяжіння пульсара розтягує зірку. Завдяки цьому вчені отримали можливість поспостерігати за її змінами видимих розмірів під час обертання світила.

Астрономи дійшли висновку, що пульсар J2039-5617 обертається навколо власної осі зі швидкістю 377 раз на секунду, а його випромінювання випаровує зірку-компаньйона. Це процес сприяє утворенню хмар заряджених частинок, які поглинають радіохвилі.

Саме момент цього поглинання раніше не був зафіксований дослідниками, що унеможливлювало встановити природу таємничого випромінювання. Показово, що розкрити загадку згаданої зоряної системи намагалися ще з 2014 року.

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