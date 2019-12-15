Розкрито правду про таємничий феномен у Чумацькому Шляху

Вчені зі США заявили, що таємничий надлишок гамма-випромінювання в центрі Чумацького Шляху виникає через темну матерію.

Натомість колишні результати, згідно з якими гамма-промені були породжені тільки пульсарами, можуть бути помилковими. До такого висновку дійшли фізики Массачусетського технологічного інституту (MIT), повідомляє Phys.org.

У своєму дослідженні вчені використовували модель на основі реальних спостережень за допомогою гамма-телескопа Fermi, яка застосовувалася ще у 2015 році, і додали до неї імітацію сигналу від темної матерії.

Надлишок гамма-випромінювання в центрі Чумацького Шляху виникає через темну матерію NASA

"З'ясувалося, що модель не могла "вловити" цей сигнал, продовжуючи вважати, що джерелом надлишку гамма-променів є пульсари. Хоча гамма-випромінювання випускається такими космічними об'єктами, як наднові, нейтронні зірки та чорні діри", – навели фізики свої докази.

Крім цього, розповіли, що під час дослідження джерел гамма-променів у центрі галактики також виявили надлишок радіації невідомої природи. Можливим її джерелом вони вважають сконцентровану хмару темної матерії.

"Вона складається з вимпів – гіпотетичних частинок, які, стикаючись одна з одною, анігілюють, виділяючи велику кількість енергії", – пояснюють дослідники.

Карта гамма-випромінювання на всій галактиці Чумацького Шляху phys.org

Зазначається, що надлишок цих гамма-променів у центрі Чумацького Шляху схожий на сферичну область, радіус якої становить п'ять тисяч світлових років. Відповідно до моделі дослідників, якщо їхнім джерелом дійсно є темна матерія, то профіль цієї області буде гладким, а в разі пульсарів – зернистим.

"Фактичні спостереження показали зернисту картину, а результати нової роботи – що модель не є надійною. Отже, темна матерія може взаємодіяти зі звичайною не тільки за допомогою гравітації, а й іншими способами", – стверджують вчені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, професор астрономії Університету штату Огайо Тодд Томпсон спільно з групою вчених виявив у Чумацькому Шляху новий клас чорних дір. Астрономи вирахували, що їхня маса менша від тієї, яка вважалася можливою раніше.

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