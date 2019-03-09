Вчені розгадали давню таємницю Антарктиди: відео

Вчені з Університету Вашингтона пояснили, чому деякі антарктичні айсберги мають не звичний блакитний, а смарагдово-зелений відтінок.

Дослідники припускають, що загадковий колір айсбергів в Антарктиді пояснюється присутністю у них великої кількості заліза, повідомляє прес-служба університету.

Таємниця появи зелених айсбергів цікавила вчених протягом багатьох десятиліть. Встановлено, що чистий лід має блакитний колір, тому що лід поглинає більше червоного світла, ніж синього.

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Як з'ясували експерти, зелений колір з'являється через оксидів заліза в материковій породі Антарктиди, яку льодовики перемелюють у порошок, сповзаючи з материка в воду в процесі формування айсбергів.

Залізо є ключовою живильною речовиною для фітопланктону, мікроскопічних рослин, які формують основу морської харчової сітки. Але заліза в багатьох районах океану мало.

Якщо експерименти підтвердять нову теорію, це означає, що зелені айсберги переносять дорогоцінне залізо з материка Антарктиди у відкрите море й під час свого танення забезпечують цим ключовим поживним матеріалом організми, які підтримують майже все морське життя.

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Досліджуючи льоди Антарктики, міжнародна група вчених-геофізиків виявила сліди древніх континентів. Вони встановили, що деякі області Східної Антарктиди пов'язані з древнім суперконтиненту Гондвана.

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