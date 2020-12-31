Вчені припустили існування сусідніх всесвітів

Дослідники з Фізико-математичного інституту імені Кавлі (Японія) припустили можливість існування паралельних всесвітів. На це їх наштовхнув гіпотетичний сценарій утворення первинних чорних дір, які передували появі зірок і галактик.

Своїми висновками вчені поділилися на сайті навчального закладу. Зокрема, вони стверджують, що "народженням" первинні чорні діри зобов'язані "дитячим всесвітам", які сформувалися під час швидкого розширення основного Всесвіту – інфляції. У той період всесвіти-дочки могли відгалужуватися від основної структури.

За словами астрофізиків, такі утворення дуже швидко схлопувалися, але викид енергії, який відбувався при цьому, провокував виникнення чорних дір. У разі ж, якщо один із таких "дитячих всесвітів" був досить великим, то як чорну діру його можна було побачити лише зовні. Усередині ж вона була схожою на Всесвіт, що розширюється.

"У будь-якому разі великий і маленький "дитячі всесвіти" розглядаються нами як первинні чорні діри, які приховують базову структуру безлічі всесвітів за своїми "горизонтами подій" – межею, нижче якої все, навіть світло, опиняється в пастці і не може залишити чорну діру", – пишуть учені.

Вони також розповіли, що первинні чорні діри гіпотетично можна виявити за допомогою величезної цифрової камери Hyper Suprime-Cam, якою оснащений 8,2-метровий телескоп Subaru на горі Мауна-Кеа (Гаваї, США). Висновки астрономів базуються на тому, що їм вдається зафіксувати підвищення яскравості зірки. Саме це свідчить про те, що на її тлі проходить чорна діра, яка викривляє світло від небесного тіла. Ба більше, саме за показниками яскравості фізики навчилися вираховувати масу діри. Використовуючи цей метод, вони вже виявили ймовірну первинну чорну діру масою з Місяць. Це підтвердило їхні здогади про існування сусіднього Всесвіту.

До того ж вони не відкидають, що загадкова темна матерія, на яку випадає більша частина матерії у Всесвіті, складається саме з первинних чорних дір.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше астрофізики виявили можливого "двійника" загадкової дев'ятої планети Сонячної системи, існування якої доведено лише гіпотетично. Він розташований за 336 світлових років від Землі, а за розміром дорівнює Юпітеру (але в 11 разів важчий).