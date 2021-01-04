Вчені припустили існування позаземних цивілізацій в Чумацькому Шляху

Група дослідників із Каліфорнійського технологічного інституту (США) визначила місце в галактиці Чумацький Шлях, де найбільш вірогідне існування позаземних цивілізацій. Йдеться про її внутрішні області.

У статті на arxiv.org вчені розповіли, що в своїх розрахунках оперували фактором самознищення розумних істот. Крім того, для того, щоб гіпотетично уявити масштаби поширеності та вік інших цивілізацій, астрофізики розробили спеціальну галактичну імітаційну модель.

Вона побудована на даних про ймовірність абіогенезу (перетворення неживого на живе), швидкість еволюції та можливу загибель цивілізації. В результаті науковий колектив дійшов висновку, що саме останній критерій найбільше впливає на кількість розвинених цивілізацій, а також тривалість їх існування.

Водночас, зіставивши всі перераховані чинники, вчені одностайно заявили, що найсприятливішим місцем в Чумацькому Шляху для існування позаземного життя є кільцева область. Вона знаходиться в 4 000 парсеків (12 800 світлових років) від центру нашої галактики.

На думку дослідників, розумні цивілізації, які можуть там існувати, постійно зникають. Але саме внутрішні області Чумацького Шляху, навіть незважаючи на це, мають шанс бути густо заселеними.

Також вчені вважають, що більшість розумних форм життя там є молодими, що і ускладнює остаточне підтвердження їх існування.

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