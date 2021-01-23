Астрономи провели дослідження, яке показало, що у Всесвіті можуть існувати чорні діри-гіганти (SLAB), які за розмірами перевершують надмасивні.

У пресрелізі на Phys.org вчені пояснили, що надмасивні чорні діри існують в центрах галактик і поглинають зірки, газ зі свого оточення, а також зливаються одна з одною. Маса цих об'єктів коливається в межах від мільйона до 10 мільярдів мас Сонця, але все одно має верхню межу.

Однак діри-гіганти, на думку фізиків, можуть утворюватися зовсім іншим чином, що дозволяє їм обходити межу маси. Відповідно до гіпотези, SLAB зародилися в ранньому Всесвіті, задовго до появи галактик.

"Оскільки "первісні" чорні діри не утворюються з колапсуючої зірки, вони можуть мати широкий діапазон мас, в тому числі дуже маленькі й колосально великі", – пояснили автори дослідження.

Вчені припустили існування чорних дір-гігантів. phys.org

За словами професора Бернарда Карра, чорні діри-гіганти можуть знаходитися за межами галактик в міжгалактичному просторі. Хоча остаточних доказів цьому поки немає.

Водночас, саме ці космічні утворення можуть відкрити загадку існування темної матерії. Вважається, що вона становить близько 80% від звичайної маси Всесвіту. Хоча її і не можна побачити, але вчені вважають, що ця субстанція існує і чинить гравітаційний вплив на видиму матерію – таку, як зірки і галактики.

Згадані гіганти можуть бути її проявом. Ідею їх існування почали обговорювати ще в 1970-х роках, коли професор Карр і відомий вчений Стівен Хокінг припустили, що в перші моменти існування Всесвіту коливання його щільності могли призвести до колапсу деяких областей в чорні діри.

"Самі по собі SLAB не могли забезпечити виникнення темної матерії. Але якщо вони взагалі існують, це буде мати важливі наслідки для вивчення раннього Всесвіту. Це дозволить говорити про те, що більш легкі "первісні" чорні діри могли її створити", – зазначив Карр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дослідники з Фізико-математичного інституту імені Кавлі (Японія) припустили можливість існування паралельних всесвітів. На це їх наштовхнув гіпотетичний сценарій утворення первинних чорних дір, які передували появі зірок і галактик.