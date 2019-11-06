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7 листопада • оновлено в 03:13
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Вчені попередили, що на Землю чекають "невимовні страждання"

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Вчені з усього світу попередили, що планеті Земля загрожує кліматична криза.

Статтю в журналі BioScience під назвою "Попередження про екстремальну кліматичну ситуацію" підписали 11 тисяч вчених зі 153 країн.

Експерти понад 40 років робили спостереження за нашою планетою, вивчаючи температуру поверхні Землі, масу танення льодів, зростання населення планети, споживання енергії, скорочення рослинності, викиди вуглекислого газу та інше.

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Згідно з отриманими даними, за останні десять років масова вирубка лісів збільшилася на 50%, викиди вуглекислого газу – на 18%, виробництво м'яса на душу населення – на 11%.

Також екологи відзначили, що кожне десятиліття кількість глобальних стихійних лих і аномальних природних явищ росло на 44%, а товщина полярного льоду зменшувалася в середньому на 4,84 м.

Планета Земля

Планета Земля

При цьому вчені відзначили низку позитивних змін, наприклад, використання енергії сонця і вітру тільки за останнє десятиліття зросло на 373%.

У результаті вчені повідомили, якщо екологічна ситуація не зміниться, то землян чекають "невимовні страждання". Щоб виправити ситуацію вчені назвали шість першочергових завдань ("шість кроків"), на вирішенні яких необхідно сконцентрувати всі сили.

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Так, у першу чергу необхідно почати реформу енергетичного сектора і переходити до поновлюваних джерел енергії. Потрібно скорочувати впливу на атмосферу забруднюючих речовин, відновлювати та оберігати екосистеми.

Необхідно провести реформу продовольчої політики (зниження споживання м'яса і зміна раціону на користь споживання їжі рослинного походження), а також побудувати безвуглецеву економіку і стабілізацію чисельності населення Землі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені передбачили Землі новий льодовиковий період.

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Теги
земля клімат Екологія екологічна катастрофа
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