Вчені попередили про неминучу кліматичну катастрофу

Вчені з Норвегії заявили, що навіть при скороченні викидів парникових газів температура на Землі буде продовжувати рости ще мінімум 100 років.

Дослідження фахівців з Норвезької бізнес-школи в Осло опублікував журнал Scientific Reports.

Так, дослідники створили модель змін клімату з 1850 року до нашого часу, на основі якої підготували прогноз глобального потепління й підвищення рівня моря до 2500 року.

За даними вчених, навіть у разі найсприятливішого розвитку подій, коли викиди парникових газів досягнуть максимуму в 2030-х роках і знизяться до нуля до 2100 року, температура повітря на Землі до 2500 року підвищиться на 3 градуси, а рівень моря – на 2,5 м вище, ніж у 1850-му.

На думку авторів роботи, три головні природні чинники не дозволяють зупинити глобальне потепління незабаром. Це зниження альбедо Землі (відношення радіації, яку відображає планета, до сумарної радіації Сонця й атмосфери) через зменшення площі льодів; зростання рівня водяної пари в атмосфері через підвищення температур; підвищення рівня парникових газів в атмосфері через емісію вуглецю при таненні вічної криги.

Ці три явища легше запустити, ніж зупинити, кажуть вчені. Почалися вони в 1950-х роках, а "точку неповернення" людство пройшло в 60-70-х роках.

Тому, щоб уникнути глобального потепління й підвищення рівня моря, необхідно не тільки припинити всі викиди, а й щороку вилучати не менше 33 гігатонн вуглекислого газу з атмосфери та якимось чином зберігати його або утилізувати.

Дослідники зазначили, що вони не закликають до бездіяльності, але прагнуть привернути увагу до ситуації, яка виявилася набагато серйознішою, ніж вважалося раніше.

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