Учені попередили про катастрофічне танення льоду в Гренландії

Масштабне танення льоду в Гренландії внаслідок глобального потепління відбувається значно швидше, ніж вважали раніше.

Такого висновку дійшли вчені Льєжського університету в Бельгії й Університету Осло в Норвегії. Вони опублікували результати свого дослідження в журналі Nature Communications.

Дослідники промоделювали процеси, що відбуваються з таненням крижаного масиву Гренландії та дійшли висновку, що внаслідок кліматичних змін на острові розтане на 60% більше покриву, ніж прогнозувалося раніше.

До 2100 року це може призвести до підйому рівня Світового океану на 18 сантиметрів, якщо концентрація парникових газів в атмосфері збережеться на тому ж рівні, що й нині. Раніше передбачалося, що вода підніметься лише на 10 сантиметрів, що також є катастрофічним показником.

У новій моделі прогнозування танення льодовиків MAR учені враховували більш точну фізику природних процесів, зокрема до неї внесли поліпшене представлення хмарності.

Льодовиковий щит Гренландії, другий за величиною після Антарктичного, займає площу 1,7 мільйона квадратних кілометрів. Його повне танення може призвести до значного підвищення рівня океану до 7 метрів.

За інформацією вчених, близько чверті мільярда людей у світі нині живуть у районах, що розташовані не більше ніж на 1 м вище за рівень моря. Підняття рівня води навіть на третину цієї позначки змусить багатьох покинути своє житло й шукати інше місце для життя.

Як писав OBOZREVATEL, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що світ опинився на межі кліматичної катастрофи через підвищення середньої температури на Землі. 2020 рік став одним із найспекотніших за всю історію спостережень.