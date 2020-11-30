Учені перетворили звичайний хліб на суперпродукт

Учені з Великобританії отримали особливий тип хліба, вживання якого сприяє поліпшенню роботи судинної системи, що можна порівняти з ефектом від вживання чорниці.

Відкриття зробили фахівці з Університету Редінга й Сільськогосподарського науково-дослідного інституту Ротамстеда, повідомляє Medical Express.

Зокрема, секрет отримання суперпродукту криється в спеціальній добавці до хліба – ферменті, який часто використовується під час виробництва напоїв. Він здатен збільшити кількість ферулової кислоти в продукті більш ніж уп'ятеро.

У дослідженні вчених брали участь 19 здорових молодих людей, яких поділили на дві групи. Одна з них отримувала хліб із ферментом – учасники саме цієї групи мали більш високий рівень ферулової кислоти в організмі й суттєве короткочасне посилення кровообігу.

Ферулова кислота відома своєю здатністю поліпшувати кровообіг. Вона міститься в какао, червоному вині та зеленому чаї – продуктах, які не завжди є в раціоні людей. Через це, на думку вчених, можливість поліпшити поживні властивості таких простих продуктів, як хліб, може виявитися дуже корисною.

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