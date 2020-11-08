Вчені передрекли загострення спалаху COVID-19 взимку

Вчені очікують посилення спалахів COVID-19 взимку 2020-2021 років, особливо в тих регіонах, де поширення інфекції не взято під контроль.

При цьому головною рушійною силою росту числа хворих на коронавірус стане безліч людей, схильних до зараження, пише журнал Nature.

"У цього вірусу ще буде час розквіту. Попереду нас чекають протверезні та дуже важкі місяці", – каже, зокрема, мікробіолог з Стенфордського університету Девід Релман.

Водночас учені не поспішають робити висновки про сезонність COVID-19, хоча з'являється все більше доказів того, що спалахи можуть посилитися в зимовий час.

Так, узимку люди частіше перебувають у приміщеннях з поганою вентиляцією, що збільшує ризик зараження, зазначають вчені. Як показують лабораторні експерименти, найкращі умови для COVID-19 – холодна суха погода і відсутність прямого сонячного світла.

Температура близько 20 градусів і сухе повітря в домах людей взимку сприятливі для сталого збереження інфекційних вірусів. У більш теплому і вологому середовищі вони слабшають.

Тому основним фактором, що впливає на масштаби спалаху, будуть запобіжні заходи – соціальне дистанціювання і носіння масок.

У цілому поява сезонності коронавірусу залежить від того, якою є тривалість процесу одужання, імунітету та якими є шанси повторного інфікування – моментів, які поки нам не зрозумілі, кажуть вчені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені визначили траєкторію COVID-19: дистанція в 1,5 метра не врятує. Частинки коронавірусу нового типу, який визнано пандемією, можуть поширюватися набагато далі, ніж передбачалося раніше.