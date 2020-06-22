Вчені озвучили головний спосіб продовження життя

Фізична активність є головним способом запобігти передчасній смерті.

До такого висновку прийшли вчені університетів у Кембриджі та Единбурзі, пише "Лента", посилаючись на статтю в журналі The Lancet Global Health.

Так, щорічно вправи рятують життя близько 4 мільйонів людей по всьому світу, йдеться в статті.

У рамках дослідження вчені проаналізували дані про людей з 168 різних країн світу, які дотримуються рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я про 150 хвилин помірно інтенсивних аеробних вправ або 75 хвилин активно інтенсивних протягом одного тижня.

Відсоток населення, що дотримує рекомендацію, істотно відрізнявся і становив від 33% (у Кувейті) до 94% (у Мозамбіку).

З'ясувалося, що фізична активність сприяє продовженню життя, а також знижує кількість передчасних смертей на 15%, рятуючи 3,9 мільйона життів.

При цьому в державах з низьким рівнем доходів дане зниження було більшим (на 18%), ніж у розвинених країнах (на 14%).

Так, зокрема, в США щороку було уникнуто 140 тисяч 200 смертей, а в Британії – 26 тисяч 600. За даними вчених, через недостатню фізичну активність щороку вмирають 3,2 мільйона людей.

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