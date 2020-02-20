Вчені не помітили: до Землі несуться небезпечні астероїди

Землі загрожують 11 астероїдів, які були невідомі вченим. З одним з таких рано чи пізно зіткнеться наша планета.

Про це повідомляє New York Post. Штучному інтелекту вдалося заглянути на тисячі років вперед і побачити небезпеку.

Вчені випустили з уваги дані астероїди. Щоб більше не допускати помилок, дослідники з Нідерландів створили мережу штучного інтелекту, яка буде аналізувати дані.

Комп'ютер буде виявляти об'єкти, розташовані на відстані приблизно 7,5 мільйона кілометрів від Землі, діаметр яких більше 100 метрів.

"Тепер ми знаємо, що наш метод працює, але ми, безумовно, хотіли б заглибитися в дослідження з кращого нейронною мережею і з великою кількістю вхідних даних", – розповів член дослідницької групи Portegies Zwart.

До Землі несуться небезпечні астероїди

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені визнали активним ще один астероїд, який раніше не зважав небезпечним.

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