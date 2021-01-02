Вчені назвали життя на Землі випадковістю

Життя на Землі по суті стало випадковістю. Його появі сприяв вигідний збіг обставин, з яким не пощастило іншим планетам.

Такого висновку дійшла команда дослідників із Саутгемптонського університету (Великобританія). Детальний виклад своєї теорії вони опублікували в Communications Earth & Environment. Так, вченим вдалося з'ясувати, що потенційно придатні для життя місця зустрічаються в Чумацькому Шляху вкрай рідко. При цьому в жодному з них життя зараз, швидше за все, немає.

Під час вивчення питання науковий колектив створив модель кліматичної еволюції на 100 000 планет, згенерованих випадковим чином. Щоб отримати більш точні результати, кожне небесне тіло проганяли через симуляцію 100 разів.

В результаті експеримент показав, що на нашій Землі сприятливі умови для існування живих організмів існують вже три мільярди років. Водночас, життю як явищу постійно загрожують такі масштабні катаклізми, як виверження супервулканів, зіткнення планети з астероїдами або кометами, сонячні спалахи і вибухи близьких наднових.

Крім того, вчені звернули увагу на те, що більша частина планет, на яких теоретично також могло з'явитися життя протягом останніх трьох мільярдів років, виявилися для нього непридатними. Причина – нездатність зберегти сприятливі умови. Так, зі 100 000 планет лише 9% (8 700) були населеними хоча б один раз, з них майже всі були населеними менше 50 разів, а 4 500 планет залишалися придатними для життя менше 10 разів зі 100.

Проаналізувавши цю статистику, астрофізики підсумували, що Земля залишилася населеною протягом такого тривалого часу лише завдяки випадковості. При цьому вони не відкинули імовірності того, що в майбутньому біосфера на Землі буде змушена загинути через одну з глобальних катастроф, перерахованих вище.

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