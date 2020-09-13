Вчені назвали спецію для довголіття і проти раку

Лікарі з Британії рекомендують додавати паприку до страв і стверджують, що вона знижує ризик серцевих захворювань та має протиракові властивості.

Про це вони розповіли в статті для Daily Express. Так, фахівці констатують факт, що перше місце в списку серед основних причин смерті в усьому світі посідають рак і хвороби серця, тому вони радять звернути увагу на корисні для серця властивості паприки.

Зазначається, що це пряність з сушеного перцю Capsicum annuum, яка має властивості, що захищають від виникнення небезпечних патологій.

Вчені стверджують, що така добавка до страв допомагає знижувати небезпечно високий рівень "поганого" холестерину ЛПНЩ (ліпопротеїни низької щільності, – ред.), що закупорює артерії і викликає розвиток атеросклерозу.

Зокрема, проведені дослідження підтвердили, що вживання паприки, у якій міститься каротиноид капсантін, може підвищувати концентрацію "хорошого" холестерину ЛПВЩ (ліпопротеїни високої щільності, – ред.), що діє як чистильник судин, що звільняє їх від холестеринових бляшок з ЛПНЩ-холестерину.

Крім цього, така пряність містить сполуки, які захищають від розвитку раку. Кілька її компонентів ефективно борються з окислювальним стресом, який характеризується порушенням балансу і може привести до пошкодження клітин і тканин, спровокувати розвиток запалення, збільшує ризик деяких видів раку.

До того ж вченими було встановлено, що речовини паприки здатні пригнічувати ріст і виживання ракових клітин, впливаючи на експресію декількох генів.

Також дослідження підтвердили, що паприка захищає від розвитку раку молочної залози. Її споживання жінками допомогло зменшити ймовірність захворювання на 25-35 відсотків.

Дослідники підсумували, що, включаючи всі корисні властивості паприки, вона повинна бути включена до повсякденного раціону людини та заслуговує право вважатися спецією довголіття.

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