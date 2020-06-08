Вчені назвали продукт, що знижує ризик діабету

Вчені з'ясували, що вживання цільнозернових круп знижує ризик розвитку діабету другого типу.

Таке відкриття зробили дослідники з Університету Еразма Роттердамського, Нідерланди, та Школи громадської охорони здоров'я імені Чана при Гарвардському університеті, США, повідомляє EurekAlert.

Зокрема, професор Гарварду Кім Браун та його колеги вивчили дані трьох великих досліджень про зв'язок харчових звичок і здоров'я працівників системи охорони здоров'я США.

Цільнозернові крупи і продукти з високим вмістом клітковини знижують ризик розвитку діабету другого типу Ілюстративне фото / Pixabay

Так, до вибірки увійшли понад 200 тисяч осіб, з них приблизно у 12 тисяч зафіксували захворювання на діабет другого типу.

Результати дослідження показали, що ризик діабету знижується, якщо в раціоні людини присутні якісні повільні вуглеводи – замість насичених жирних кислот, моно-і поліненасичених жирів, тваринного і рослинного білка.

До повільних вуглеводів, як відомо, відносять цільнозернові крупи, овочі та інші продукти з високим вмістом клітковини. Через низький глікемічний індекс таких продуктів при їх вживанні організм виробляє менше інсуліну, що не дозволяє рівню цукру в крові різко підніматися.

Також вчені відзначили, що ризик діабету знижується і при заміні швидких вуглеводів насиченими жирами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені озвучили несподівану ознаку діабету.

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