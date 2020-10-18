Названі найкращі телепрограми для підняття настрою

Перегляд телепрограм про природу допомагає ефективніше боротися зі стресом. До такого висновку прийшли вчені з Ексетерського університету у Великобританії, які провели експеримент за участю 96 осіб.

Так, учасники дослідження переглядали відео, в якому людина описує свою роботу в канцелярській компанії, а також сцени з підводним кораловим рифом, повідомляє EurekAlert.

При цьому відео про природу показували одним з трьох методів: по телевізору, в гарнітурі віртуальної реальності (VR) з використанням відео 360 градусів і в гарнітурі VR з використанням комп'ютерної графіки.

Усі ці способи позитивно впливали на самопочуття добровольців. Так, учені визначили, що телепрограми про природу по телевізору здатні підвищувати настрій, позбавляти від негативних емоцій, полегшувати нудьгу, викликану ізоляцією в приміщенні, і в цілому ефективніше боротися зі стресом.

Крім того, знайомство з природою у віртуальній реальності приносить ще більшу користь. Учасники експерименту зізналися, що відео з застосуванням комп'ютерної графіки були для них більш реалістичними. І хоча шолом віртуальної реальності не суттєво впливав на отримання задоволення від перегляду програм, він додавав інтересу. При цьому він заважав цілком сконцентруватися на зображенні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дослідження показало, що сміх допомагає перемогти стрес.