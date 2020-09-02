Вчені назвали найгірший сценарій катастрофи для Землі

На даний момент в світі для людства підтверджується найгірший сценарій катастрофічної зміни клімату.

До такого висновку прийшла група вчених з Британії і Данії, які вивчали темпи підвищення рівня моря за останні 20 років, передає EurekAlert.

Супутникові знімки показали, що починаючи з 90-років минулого століття, танення льодів в Антарктиді підняло рівень світового океану на 7,2 міліметра. А через зруйнований крижаний щит в Гренландії рівень піднявся ще на 10,6 мм.

Вчені відзначили, що щорічно рівень світового океану підвищується на 4 мм. При цьому таке зростання перевищує прогнози вчених, що може обернутися катастрофою.

Відзначається, що в майбутньому тільки через танення крижаних щитів рівень світового океану підвищиться на 17 см, що призведе до збільшення частоти штормових нагонов вдвічі в багатьох найбільших прибережних містах нашої планети.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені розповіли, що до кінця ХХІ століття людство буде змушене зіткнутися з черговим всесвітнім потопом, якщо не вживе ніяких заходів для боротьби зі зміною клімату.