Вчені навчилися передбачати аутизм у дитини за аналізом крові матері

Розвиток аутизму у дитини можна передбачити за аналізом її матері завдяки новоствореній програмі, здатній виявляти в крові жінок антитіла, відповідальні за атаку на плід.

Її винайшли дослідники Каліфорнійського і Стенфордського університетів, повідомляє "ВВС Україна". Зазначається, що завдяки тесту можна майже зі 100-відсотковою ймовірністю передбачити ризик розвитку аутизму.

Як стало відомо, практично у кожної п'ятої дитини з аутизмом цей розлад виникає через те, що імунна система матері атакує мозок дитини, коли вона перебуває в утробі, хоча раніше вважалося, що таке може зробити лише імунітет, а не антитіла і лейкоцити. Тепер стало зрозуміло, що на мозок плоду можуть впливати і вони.

У процесі дослідження фахівці вивчили плазму 450 матерів, дітям яких поставили діагноз аутизм, і 342 матерів, діти яких народилися без нього. Результати було використано для розробки імуноферментного аналізу.

Ще у 2019 році вчені Карен Джонс і Джуді Ван де Вотер із Каліфорнійського університету опублікували наукову роботу, в якій показали, як материнські антитіла можуть впливати на ключові білки в нейронах плоду.

Нинішнє ж дослідження дало змогу вченим оцінити, який вплив мають комбінації антитіл, пов'язаних із показниками розвитку. І хоча точно спрогнозувати майбутній розвиток аутизму досі не можна, все ж ця робота дає уявлення про ризики. Адже якщо у матері є певні антитіла, то у неї в 31 раз підвищуються шанси народити дитину з аутизмом, зазначають вчені.

Нагадаємо, що аутизм – це розлад психіки, який має біологічну природу. У дітей із таким діагнозом відбуваються виражені порушення в корі головного мозку, що призводять до повного розладу соціальної адаптації та особливого сприйняття власного внутрішнього світу. Спостерігаються також проблеми із соціальною взаємодією, спілкуванням, гнучкістю мислення і поведінки. Людина народжується, живе і доживає з ним до старості. Від аутизму не можна вилікуватися – принаймні, станом на зараз.

Відомо, що аутизм є найбільш частим захворюванням, пов'язаним із порушенням нервово-психічного розвитку. Розлади аутистичного спектру (РАС) трапляються в середньому в 1 з 59 дітей. Уже в 3-річного малюка можна помітити ознаки та симптоми, що вказують на такий діагноз.

Також зазначимо, що вчені зі США ще на крок наблизилися до створення аналізу крові на аутизм у дітей. За допомогою нового дослідження вони визначили ще 34 ознаки розладу аутистичного спектра. Науковці сподіваються, що це стане поштовхом до створення біологічного скринінгу РАС.

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