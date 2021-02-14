Дослідники з США навчили свиней грати у відеоігри

Анна Паскевич наука 03:40, 14.02.2021

Вчені з США виявили когнітивні здібності в деяких порід свиней. Їм вдалося навчити тварин грати у відеоігри за допомогою джойстика.

Відкриття зробили фахівці з Університету Пердью, який розташований у місті Вест-Лафайетт, штат Індіана. Їхнє дослідження було опубліковано в науковому журналі Frontiers in Psychology.

В експерименті вчених брали участь дві свині "йоркшир" на прізвисько Гамлет і Омлет і дві мікросвинки породи панепінто Ебоні та Айворі.

Спочатку дослідники навчили своїх випробовуваних підходити до екрану та мордою керувати джойстиком. Потім свиням продемонстрували, як грати в гру, у якій необхідно перемістити курсор до чотирьох різних сторін на моніторі.

Усі четверо вловили мету відеоігри і за рівнем розумових показників відповідали нелюдським приматам, хоча значно поступалися їм у спритності.

Як пояснюють учені, тварині важко зрозуміти, що дія, яка виконується ними, може вплинути на ситуацію в іншому місці. "Те, що свині можуть робити це в якійсь мірі, має змусити нас замислитися над тим, чому ще вони здатні навчитися і як таке навчання може вплинути на них", – сказав провідний автор дослідження, професор Кендіс Кроун.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з Південної Кореї розробили мозковий імплант на бездротовій зарядці, який протестували на лабораторному щурові.

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