Вчені наблизилися до створення ліків від сліпоти

Вчені зробили відкриття, яке в майбутньому може допомогти в створенні ліків проти сліпоти.

Так, Медична школа Університету Меріленда виділила стовбурові клітини в районі зорового нерва, який передає сигнали від очей до мозку, повідомляє Medical Express.

Вчені сподіваються, що це відкриття зможе пролити світло на механізм розвитку найпоширенішої форми глаукоми.

Зокрема, дослідники вважають, що дані стовбурові клітини підтримують тканини нервового волокна в зоровому нерві. Без них він починає зношуватися, втрачає здатність до відновлення, що в підсумку може призвести до розвитку глаукоми та інших захворювань.

Нове відкриття може допомогти в створенні ліків проти сліпоти Ілюстративне фото / Pixabay

На думку вчених, стовбурові клітини можуть послужити основою для нової терапії. Вони були виявлені в ході дослідження пластинки зорового нерва шириною менше 1 міліметра.

У лабораторних умовах виростити ці стовбурові клітини непросто: велику роль відіграє правильне поєднання чинників росту та інші умови культивування клітин.

У результаті вчені виявили, що знайдені стовбурові клітини можуть бути диференційовані в декілька різних типів нервових клітин, таких як нейрони і гліальні клітини, які є важливими для відновлення клітин і заміни клітин в різних областях мозку.

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