Вчені наблизилися до створення аналізу крові на аутизм

Вчені з США ще на один крок наблизилися до створення аналізу крові на аутизм у дітей.

Так, нове дослідження допомогло визначити в крові піддослідних ще 34 ознаки розлади аутистичного спектру. Про результати роботи вчені розповіли в статті для журналу Autism Research.

Як пояснюють вчені, аналіз зразків крові, взятих у 708 дітей з РАС віком від 18 місяців до 4 років, допомогли ідентифікувати ще 34 нових метаболічних ознаки з точністю до 91% у 53% піддослідних.

Вчені сподіваються, що це ще один важливий крок до створення біологічного скринінгу РАС.

"Ми сподіваємося, що наш метод має величезний потенціал для виявлення РАС у дітей якомога раніше. Більш того, виявлення особливого характеру метаболічних змін у конкретної дитини може відкрити можливості для створення нових клінічних інструментів для лікування РАС", – говорить провідний автор дослідження, професор інституту досліджень хвороб нейроразвітія в Девісі Девід Амарал.

Як відомо, в даний час діагноз РАС ставиться тільки по поведінковим ознаками.

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