Вчені клонували померлого 20 років тому коня Пржевальського. Фото та відео

Вченим вдалося клонувати коня Пржевальського, вид якого занесений до Червоної книги.

Для цього дослідники зі США скористалися генетичним матеріалом особини, що загинула понад 20 років тому. Про це повідомляється на офіційному порталі організації зі збереження і відновлення генетичних даних тварин, що зникають, Revive & Restore (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

У 1975 року у Великій Британії на світ з'явилося лоша, якого через два роки привезли в Сполучені Штати. Він прожив до 1998 року, після чого помер.

Однак, вчені змогли зберегти його генетичний матеріал. Зразки зберігали в камері в замороженому вигляді.

Клоноване лоша поруч із його сурогатною матір'ю. Revive & Restore

Біолог Бен Новак підкреслив, що це стало першим успішним клонуванням коня Пржевальського.

Клон – лоша Курт, названий на честь патолога та генетика Курта Беніршке – народився на початку серпня поточного року в зоопарку Сан-Дієго (Каліфорнія).

"Очікується, що це лоша буде одним із найбільш генетично важливих особин свого виду", – сказав зоолог Боб Візе.

Пояснюється, що попередник Курта мав дуже рідкісний набір генів від двох "чистокровних" коней Пржевальського.

Всього по всьому світу налічується не більше двох тисяч коней Пржевальського, які були народжені від 12 особин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міжнародна група дослідників із Каліфорнійського університету в Дейвісі (США) встановила, що багато тварин, серед яких – рідкісні види приматів і морських ссавців, можуть бути уразливі до COVID-19.