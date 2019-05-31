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Вчені довели сміливу теорію Хокінга, якій понад 40 років

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В Ізраїлі вчені провели експерименти за допомогою раніше створеного земного аналога чорної діри, і знайшли підтвердження теорії відомого фізика Стівена Хокінга, висунутої ним у 1974 році.

Як пише Nature, одна з найсміливіших теорій ученого передбачала, що не вся матерія, яка наближається до чорної діри, потрапляє в неї.

Хокінг вважав, що в деяких випадках, коли виникають так звані сплутані пари частинок, тільки одна з них притягується чорною дірою, а інша від неї відштовхується. Фізик також передбачив, що випромінювання має бути теплим, а його температура залежить від розміру чорної діри. До останнього часу перевірити цю теорію було неможливо. Але ізраїльські дослідники стверджують, що їм вдалося підтвердити цю теорію під час експериментів з аналогом чорної діри, створеної в лабораторії.

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"Експеримент складався з охолодження групи атомів рубідію і використання лазерів для створення конденсату Бозе-Ейнштейна. Атоми були змушені поводитися так, щоб потрапити в "пастку", як у випадку з реальною чорною дірою. Звукові хвилі не могли б "утекти" за нормальних обставин", – ідеться в дослідженні.

Під час експерименту дослідники зуміли змусити один із пари фононів потрапити в потік атомів, що притягується чорною дірою, а іншому було дозволено "втекти". Також учені виміряли температуру обох фононів. Отриманий результат довів, що випромінювання є теплим, що узгоджується з прогнозом Хокінга.

Стівен Хокінг

Стівен Хокінг

Як повідомляв OBOZREVATEL, Стівен Хокінг незадовго до смерті передбачив появу раси суперлюдей, які стануть загрозою для людства.

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Особа
Стівен Хокінг
Місце
Ізраїль
Тег
космос
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