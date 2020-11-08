З'ясувався вплив вітаміну D на розвиток IQ дитини в утробі матері

Вітамін D сприяє розвитку головного мозку дитини, якою вагітна жінка.

Як показали дослідження, рівень цього вітаміну в жінки під час вагітності однозначно пов'язаний з показниками IQ плоду, повідомляє Eurek Alert.

Вітамін D може передаватися від матері до дитини в її утробі. Чим вище концентрація цього вітаміну, тим вище рівень IQ в дитини у віці 4-6 років, свідчать спостереження вчених.

При цьому було виявлено закономірність: у темношкірих жінок ризик дефіциту вітаміну D зростав. Так, велика кількість у темній шкірі пігменту меланіну призводить до досить ефективного блокування УФ-випромінювання. А вітамін D виробляється в шкірі як раз у відповідь на нього.

Компенсувати дефіцит цього вітаміну з їжі непросто, вважають експерти. Однак включати до раціону продукти, що містять вітамін D, все ж варто. Це жирна риба, яйця, молоко і пластівці, збагачені вітаміном. Щодня рекомендується споживання 600 МО вітаміну D.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, гучні звуки небезпечні при вагітності. До такого висновку прийшли вчені з Лихайського університету і коледжу Лафайет, США.