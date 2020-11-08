В Японії виявили справжню "Годзіллу". Фото

В Японії знайшли новий вид ос наїзників-браконид, які отримали свою назву в знаменитого монстра Годзілли – Microgaster godzilla.

Як пише Journal of Hymenoptera Research, комаха є паразитом. Вона атакує водяних гусениць, відкладаючи в них яйця. Підростаючи в тілі жертви личинки зсередини поїдають носія, повільно його вбиваючи.

У своєму дослідженні ентомологи вивчали гусениць трав'яних огневок Elophila turbata turbata в міських ставках. Гусениць тримали в неволі, проте, деякі з них не змогли перетворитися на метеликів: замість цього з їх коконів на світ з'явилися вершники невідомого раніше виду.

Microgaster godzilla.

Вчені продовжили подальші вивчення комахи та фіксували його зростання і поведінку. Дослідники задокументували, як самки-наїзники ходять по плаваючим рослинам, виглядаючи жертв. Виявивши гусеницю, яка сидить всередині наполовину зануреного в воду переносного будиночка з рослинних частинок, оса починає переміщатися по його поверхні, лякаючи господиню і змушуючи її вибратися з укриття в воду. У цей момент наїзник пірнає, швидко вставляє в тіло жертви яйцеклад і відкладає яйце.

У тих випадках, коли будиночок гусениці повністю знаходиться у воді, осі доводиться пірнати відразу. При цьому деякі самки не виганяють жертв з їх укриттів, а просто протикають стінку будиночка яйцекладом.

Морфологічний і анатомічний аналіз підтвердили, що новий вид Microgaster godzilla – представник нового виду з підродини Microgastrinae.

Як повідомляв OBOZREVATEL, знайдено істоту на ранньому шляху еволюції, яка жило 220 років тому.