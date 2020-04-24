В СРСР готували політ на Венеру: розсекречені напрацювання вчених

Тимур Григоренко наука 05:20, 24.04.2020

В СРСР розробляли план космічного польоту на Венеру. Але пізніше відмовилися через невідповідні умови на планеті.

Про це розповів академії космонавтики ім. Ціолковського Олександр Суворов, передає РІА Новини.

"Окремий напрямок – гіперболічна фізіологія та медицина. Воно почало розвиватися в нашому інституті завдяки тому, що в період зародження космічної медицини Сергій Павлович Корольов, крім Марса, розглядав варіанти польоту на Венеру", – повідомив учений.

В СРСР готували політ на Венеру

Він пояснив, що від польоту на Венеру відмовилися, коли з'ясували, що атмосфера на ній непридатна для дихання. Тиск на поверхні планети складає 96 атмосфер, що відповідає зануренню під воду майже на тисячу метрів.

Для дослідження в 1981 році використали барокамеру, яку опускали на 100, 350 і 450 метрів.

"У підсумку ми майже довели, що на глибині 1 тисяч метрів людина змогла б працювати. Теоретично людина зможе опуститися на Венеру, надіти скафандр і вийти на її поверхню. Якщо ми можемо зануритися на глибину в тисячу метрів, відповідно, з часом ми можемо вийти на поверхню Венери", – додав Суворов.

Відзначимо, що першою Венери досягла радянська станція "Венера-4" в 1967 році, але на поверхню планети посадку змогла зробити тільки "Венера-7" в 1970 році. Вона зафіксувала тиск близько 90 атмосфер і температуру приблизно 475 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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