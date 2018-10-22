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В океані вперше зняли на відео незвичайного глибоководного ''монстра''

3.3тЧитати матеріал російською

Глибоководний огірок, відомий як "безголовий курячий монстр", вперше був знятий на відео в Тихому океані.

Істоту вдалося побачити за допомогою технології спеціальних камер, розробленої австралійськими дослідниками, повідомляє The Guardian.

Відзначається, що "монстра" спіймали в кадр біля східної Антарктиди, де він був помічений вперше.

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"Деякі з кадрів, які ми отримуємо від камер, захоплюють дух, зокрема види, яких ми ніколи не бачили в цій частині світу", - сказав керівник програми Австралійського антарктичного відділу доктор Дірк Уелсфорд.

Глибоководний огірок раніше був помічений лише в Мексиканській затоці.

Дані, зібрані з камер, представлені на щорічній сесії Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики, яка стартувала в австралійському Хобарті. На 10-денній нараді також будуть представлені пропозиції про те, як реагувати на зміну клімату.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії до берега прибило величезного морського монстра.

Місце
Австралія
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