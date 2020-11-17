В мережу потрапили фото Марса, зроблені 1909 року

Мирослав Семенюк наука 03:40, 17.11.2020

Рідкісні знімки Марса, зроблені вченими в 1909 році, були опубліковані в мережі.

Як повідомляється в блозі наукового журналіста Ендрю ЛеПейжда, чорно-білі слайди отримані в двох обсерваторіях США: Єркській і Маунт-Вілсона. Ці зображення стали кращими в своєму роді на той час (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У 1909 році, під час Великого протистояння Марсу – моменту зближення Червоної планети з Землею, яке відбувається кожні 15 або 17 років, американський астроном Персіваль Лоуелл сподівався отримати докази своєї гіпотези про те, що на Червоній планеті повинна існувати високорозвинена цивілізація.

Раніше він розгледів в телескоп канали, які вважав створеними розумними істотами.

Однак нові потужні телескопи показали, що мережі штучних каналів на Червоній планеті – це, скоріше, оптична ілюзія. Об'єкти, які вчені побачили в 1909 році, ніяк не співвідносилися з каналами Лоуелла.

"Гіпотеза про уявне існування геометричної мережі каналів отримала остаточне спростування... бо найсильніші інструменти нашого часу не виявили й сліду цієї мережі, тим часом як деталі, набагато більш тонкі, ніж прямолінійні канали, було постійно видно", – писав французький астроном Ежен Антоніаді.

На початку XX століття люди досягли певних успіхів не тільки в будівництві телескопів, але і в створенні фотоматеріалів, що дозволяють після лабораторної обробки отримувати готове позитивне зображення прямо на матеріалі, на який проводилася зйомка.

Зображення Марсу стали кращими в своєму роді на той час
drewexmachina.com
Гіпотеза про існування на Марсі геометричної мережі каналів отримала остаточне спростування
drewexmachina.com
Чорно-білі слайди отримані в двох обсерваторіях США
drewexmachina.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, опубліковано 360-градусну панораму Марсу. Вона була складена з 122 фотографій, отриманих завдяки роботі марсохода Curiosity.

25 жовтня Curiosity зробив нове селфі з Марсу.

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