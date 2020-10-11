В Австрії вчені створили штучну шкіру з грибів

Вчені запропонували виготовляти синтетичну шкіру з екологічно чистого матеріалу – звичайних грибів.

Ідею розробили і втілили фахівці з Віденського університету, Австрія, повідомляє Al Mayadeen.

Так, штучну шкіру австрійські вчені створюють за допомогою фізичної та хімічної обробки вирощених грибів. Отриманий матеріал, за словами дослідників, схожий на справжню шкіру зовні і за властивостями. Крім того, він в основному складається з біорозкладного хітину.

Винахідники нового шкіряного матеріалу планують запустити його промислове виробництво, але головна їхня проблема на даний момент полягає в отриманні грибної шкіри потрібної товщини, кольору й механічних властивостей, пише Nature.

Вони сподіваються, що їхній винахід буде популярним, особливо серед тих, хто піклується про екологію. Як відомо, традиційний синтетичний замінник шкіри виробляється з полімеру, який останнім часом викликає все більше запитань з точки зору охорони навколишнього середовища.

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