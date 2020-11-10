В Австралії знайдено нові види тварин. Фото

Олексій Тітофф наука 02:20, 10.11.2020

В Австралії знайшли два нових види сумчастих – гігантські летючі кускуси.

Нове дослідження вчених показало, що, крім відомого виду Petauroides volans, є ще два – Petauroides minor і Petauroides armillatus, пише журнал Nature.

Дослідники розповіли, що виявлення нових видів показало, що біологічне різноманіття тварин регіону ширше, ніж вважалося раніше. Зазначається, що, можливо, нові види кускусів потребують захисту, оскільки їхнього найближчого родича занесено до списку тварин "які, перебувають під загрозою зникнення".

Гігантський летючий кускус
Nature
Гігантський летючий кускус в Австралії

Учені зазначили, що чисельність кускусів зменшувалася ще до лісових пожеж 2019-20 років, коли вогонь забрав життя мільйонів звірів.

Гігантські летючі кускуси – нічні тварини, що їдять переважно листя евкаліпта. Удень же вони живуть у дуплах дерев.

В Австралії вчені знайшли два нових види сумчастих
Новий вид сумчастих

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Японії знайшли новий вид комах, який отримав свою назву в знаменитого монстра Ґодзілли.

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