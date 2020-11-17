В арктичних морях виявили рекордну концентрацію метану: в Росії бояться, що вода спалахне

Борис Бондар наука 23:35, 17.11.2020 Оновлено: 23:35, 17.11.2020

Російські вчені в ході експедиції на науково-дослідному судні "Мстислав Келдиш" зафіксували збільшення викидів горючого газу метану в атмосферу біля берегів Арктики в два рази.

Про це повідомила пресслужба Томського політехнічного університету (ТПУ) з посиланням на доповідь начальника експедиції, професора ТПУ Ігоря Семілєтова. Дослідники вивчили шість мегасипів в морі Лаптєвих і Східно-Сибірському морі.

"Швидкість зростання перетину сипових полів, кількість великих струменів метану і викид метану в атмосферу збільшуються на різних полігонах з 5-10 до 100-120%. Тобто можна стверджувати подвоєння викидів за рік", – повідомив Семілєтов.

Вчені виявили нові метанові кратери в Східно-Сибірському морі, які характеризуються потужними викидами газу в атмосферу.

За словами дослідників, метан вивільняється через тріщини в айсберги.

"За нашими оцінками, з квадратного метра на добу виділяється до сотень кілограмів метану", – сказано в доповіді.

У телевізійному сюжеті державного телеканалу Росія 24, присвяченому експедиції, відзначено, що концентрація метану у поверхні арктичних морів настільки висока, що, за словами фахівців, вода може спалахнути від кинутого недопалка.

Раніше OBOZREVATEL, вчені з Норвегії з'ясували, що навіть при повному припиненні викиду парникових газів в 2020 році температура на Землі продовжить підніматися ще не менше ста років. Вони висловили припущення, що кліматична система нашої планети пройшла точку неповернення.

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