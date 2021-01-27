В Антарктиді знайшли розгадку до льодовиків на Марсі

В Антарктиді в покладах льоду виявили мінерал ярозит, який раніше було знайдено на Марсі.

Процес утворення мінералу може пояснити, як сильно льодовики вплинули на створення рельєфу Червоної планети, передає Science.

Дослідники розповіли, що знайшли сліди ярозиту в шарах антарктичного льоду. Вчені вивчали керн довжиною 1620 метрів, по якому хотіли прочитати сторінки тисячолітньої історії нашої планети. В найглибшій частині керна було знайдено частинки пилу кристалу.

На думку вчених, ярозит таким самим способом міг утворитися і на Марсі. Водночас на сусідній планеті знайшли не просто тонкий шар мінералу, а величезні його поклади. Це свідчить про те, що колись Марс покривали величезні льодовики.

Пояснимо, що керн – проба твердої речовини, що являє собою циліндричний стовпчик, який відбирають із метою вивчення.

Додамо, що ярозит на Марсі в 2004 році виявив марсохід NASA Opportunity.

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