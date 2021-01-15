В Альпах на висоті 2200 метрів знайшли сліди рептилії, залишені 250 млн років тому

У Західних Альпах на території Італії знайшли залишені 250 мільйонів років тому сліди великих доісторичних рептилій, схожих на крокодилів.

Як пише Quotidiano.net, копалини виявили на висоті 2200 метрів над рівнем моря в районі плато Гардетта у провінції Кунео.

Знахідка показує, що територія Альп не була повністю непридатною для життя, як передбачалося раніше.

"Відсутність викопних скелетів призвело до гіпотези про те, що цей район "негостинний" і що тварини, які пережили масове вимирання в кінці пермського періоду, мігрували в інші широти. Нові сліди, однак, спростовують цю теорію", – заявив археолог Фабіо Массімо Петті.

Уточнюється, що вчені виявили три послідовних пари слідів від передніх і задніх ніг довжиною близько 30 сантиметрів. Копалини виключно добре збереглися: на породі можна побачити навіть вм'ятини від подушечок над фалангами.

"Неможливо точно визначити вид, який залишив сліди, які ми приписали Isochirotherium gardettensis, але, з огляду на форму та розмір, а також інші анатомічні ознаки, ймовірно – це архозавровидна рептилія значних розмірів, принаймні, чотирьохметрова'', – зазначив палеонтолог Марко Романо.

Ймовірно, тварина залишила сліди, коли гуляло по мулистому дну стародавнього морського узбережжя у дельти річки

Безпрецедентне відкриття є результатом спільної роботи геологів і палеонтологів Музею науки Тренто, Інституту та музею палеонтології Університету Цюріха і університетів Туріну, Рима Сапієнца та Генуя.

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