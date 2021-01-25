В Африці знайшлися "зебри-мутанти" з небезпечним забарвленням. Фото

Олексій Тітофф наука 01:00, 26.01.2021 Оновлено: 01:42, 26.01.2021

В Африці виявили зебр із плямами і золотистим хутром, які є генетичними мутантами внаслідок схрещування близькоспоріднених тварин.

Вчені пояснили, що таке схрещування може призвести до хвороб, безпліддя і, зрештою, до зникнення зебр, передає Daily Mail.

Дослідники пояснили, що через людську діяльність скорочується ареал проживання зебр. За даними National Geographic, приблизно 500 тисяч зебр в Африці постраждали через будівництво нових доріг і будівель.

Зебра з незвичайним забарвленням

"Це змушує тварин переміщатися меншими територіями і заважає їхній міграції з різними стадами, що важливо для генетичної різноманітності", – пояснили вчені.

Додамо, що у світі із 2002 року популяція зебр зменшилася на 25%.

Зебра без звичного забарвлення
Зебра із золотим забарвленням
Зебри в Африці

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Африці було знайдено двох карликових жирафів, чий зріст не перевищував 2,8 метра за звичайних 6 метрів тварини.

Коментувати
Технології наука

Дивіться також

США оголосили корупціонерам мат: українські політики і бізнесмени опинилися під ковпаком

Убивцю 13-річної дівчинки можуть випустити на свободу через пів року в'язниці. Закликаємо покінчити з "п'яними" ДТП

У Києві вшанували пам'ять перших загиблих під час Революції Гідності. Фото і відео

Під Офісом президента в Києві зібралися на мітинг проти високих тарифів

Тимошенко прийшла в Раду з розпущеним волоссям і без окулярів. Фото