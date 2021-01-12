В Африці знайдено жирафів-карликів. Фото

В Африці було знайдено двох карликових жирафів, чий зріст не перевищив 2,8 метра за звичайних 6 метрів тварини.

На думку вчених, такий низький зріст буде заважати звірам виживати та не дає їм шансів на нормальне спаровування, пише Live Science.

Першого такого карлика ростом 2,8 м знайшли ще у 2015 році в національному парку Мерчисон-Фолс в Уганді. Жирафа назвали на честь персонажа "Володаря кілець" гнома Гімлі.

Але вже в іншій частині Африки в Намібії було знайдено другого карликового жирафа зростом усього 2,6 метра. Примітно, що обидва жирафи-карлики є самцями.

Карликовий жираф Live Science

Дослідники пояснили, що карликовість серед звірів трапляється у домашніх тварин, таких як собаки, свині та корови. У дикій природі така аномалія рідкість.

Як повідомляв OBOZREVATEL: