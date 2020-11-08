УВ депресії жінки активніше використовують сайти знайомств – психологи

Симптоми депресії і соціальної тривожності у жінок пов'язані з більш активним використанням сервісів знайомств.

У чоловіків, у свою чергу, спостерігається зворотна закономірність. До такого висновку прийшли дослідники з університету Раєрсона, Канада, повідомляє Eurek Alert.

"На тлі зростання тривожності й депресивних розладів жінки можуть активніше звертатися до нових технологій для встановлення соціальних зв'язків, особливо якщо альтернативні форми соціального контакту урізані через практику дистанціювання", – пояснив один з авторів роботи, Мартін Ентоні.

Чоловіки ж, навпаки, менш схильні встановлювати контакт через додатки та сайти знайомств при симптомах соціальної тривожності і депресії, зазначають психологи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог назвала список продуктів, які врятують від осінньої депресії. Щороку восени через перепад температури загострюються хронічні захворювання і погіршується емоційний стан.