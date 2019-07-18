Усіх уб'є супервулкан? Передбачена нова глобальна катастрофа

Надзвичайно сильне виверження вулкана здатне перервати процес відновлення озонового шару Землі

До такого висновку прийшли вчені Інституту фізики атмосфери Китайської академії наук, пише "Лента.ру". Для дослідження вони використовували хіміко-кліматичну та хіміко-транспортну моделі.

Виявилося, що якщо вміст озоноруйнуючих речовин (ОВ) на цей момент виявиться таким, що дорівнює половині від їх кількості в атмосфері в 1990-х роках, то рівень озону знизиться на 6 відсотків по всьому світу і на 6,4 відсотки – у тропічних широтах.

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"Якщо ж видалити всі антропогенні джерела ОВ і залишити тільки природні джерела, то виверження супервулкану призведе до глобального виснаження озону на 2,5 відсотки, а в тропіках – на 4,4 відсотки. Однак в результаті катастрофи в атмосферу може бути викинуто ще більшу кількість галогенів, які безпосередньо беруть участь у руйнуванні молекул озону, що призведе до більш серйозних наслідків, ніж передбачається моделлю", – встановили вчені.

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