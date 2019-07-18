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Усіх уб'є супервулкан? Передбачена нова глобальна катастрофа

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Надзвичайно сильне виверження вулкана здатне перервати процес відновлення озонового шару Землі

До такого висновку прийшли вчені Інституту фізики атмосфери Китайської академії наук, пише "Лента.ру". Для дослідження вони використовували хіміко-кліматичну та хіміко-транспортну моделі.

Виявилося, що якщо вміст озоноруйнуючих речовин (ОВ) на цей момент виявиться таким, що дорівнює половині від їх кількості в атмосфері в 1990-х роках, то рівень озону знизиться на 6 відсотків по всьому світу і на 6,4 відсотки – у тропічних широтах.

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Супервулкан може вбити Землю

Супервулкан може вбити Землю

Ілюстрація

"Якщо ж видалити всі антропогенні джерела ОВ і залишити тільки природні джерела, то виверження супервулкану призведе до глобального виснаження озону на 2,5 відсотки, а в тропіках – на 4,4 відсотки. Однак в результаті катастрофи в атмосферу може бути викинуто ще більшу кількість галогенів, які безпосередньо беруть участь у руйнуванні молекул озону, що призведе до більш серйозних наслідків, ніж передбачається моделлю", – встановили вчені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі почалася нова істерія, пов'язана з можливим кінцем світу через планету-вбивцю Нібіру.

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