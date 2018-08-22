Усе згорить? Учені дали невтішний прогноз для Землі

Земля може майже повністю позбутися захисту від заряджених частинок сонячного вітру й інших форм космічної радіації, що прискорить еволюцію тварин і вкрай негативно позначиться на житті людей.

Причиною цього стане переворот магнітних полюсів планети. Про це пишуть геологи, які опублікували свої прогнози в журналі PNAS, передає "РИА Новости".

"Магнітне поле Землі захищає нас від прямого впливу сонячного випромінювання вже 3,5 мільярди років. З іншого боку, потужні спалахи на Сонці періодично пробивають його і викликають масу проблем для електроніки. Переворот полюсів призведе до ще більш серйозних наслідків, ніж подія Каррингтона, сонячний суперспалах 1859 року", - пояснив Ендрю Робертс із Національного університету Австралії у Канберрі.

Відзначається, що періодично, приблизно раз на 450 тисяч або мільйон років, Північний і Південний полюси планети міняються місцями, сліди чого вчені виявили у структурі древніх глин і вулканічних порід. Наприклад, близько 40 тисяч років тому "північна" половина стрілки компаса вказувала б на сучасний південний полюс, а південна - на північний.

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