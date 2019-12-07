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7 грудня • оновлено в 15:42
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Унікальні кадри: в мережі показали політ нової української ракети "Нептун" з винищувачами. Відео

2.1т
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У мережі показали унікальні кадри завершення льотних випробувань нової української протикорабельної ракети "Нептун".

Відео, опубліковане каналом SecurityTalks, було присвячено Генеральному конструктору КБ "Луч" Олегу Коростельову. На ньому продемонстрували фрагмент відео з польотом ракети комплексу РК-360МЦ "Нептун", повідомляє Український мілітарній портал (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

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РК-360 МЦ - комплекс крилатих ракет наземного базування з протикорабельною ракетою. Призначений для ураження бойових кораблів класів крейсер, есмінець, фрегат, корвет, десантних, танкодесантних кораблів і транспортів, які діють як самостійно, так і в складі корабельних груп і десантних загонів, і берегових радіо-контрастних цілей, в простих і складних метеоролічніх умовах, в будь-який час доби та року, при активномій вогневій і радіелектронній протидії супротивника.

Запуск ракети Р-360 ракетного комплексу РК-360 "Нептун"

Запуск ракети Р-360 ракетного комплексу РК-360 "Нептун"

Стопкадр з відео РНБО

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Україні успішно випробували крилату ракету Р-360 комплексу РК-360МЦ "Нептун". Вона здійснила політ на більш ніж 250 кілометрів.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Київ
Теги
ракети зброя
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Чому опять без головки самонаведения? Хуторские умы пока не осилили?
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2
1
Александрович Валера
Александрович Валера
Отличная мишень для с400
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Советская ракета, Российский самолет)))
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2 из 9 ответов | показать все
Иванова Елена
Иванова Елена
Иванович Юрий, так это ж тренд современной россии: орать, что в Украине ущемляют русскоязычных, а самим НЕ знать и НЕ стремиться знать русский язык!!! Их опусы читать же невозможно!!!! Долбодятлы!!!
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в тумані Їжачок
в тумані Їжачок
Северг Олег, А вот и проявился вражеский оскал. Украина в праве создавать свое оружие. Причем здесь сто русских прилетят? Хотя уже прилетели. Постоянно шаритесь на всех сайтах украинских СМИ.
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