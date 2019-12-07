Унікальні кадри: в мережі показали політ нової української ракети "Нептун" з винищувачами. Відео

У мережі показали унікальні кадри завершення льотних випробувань нової української протикорабельної ракети "Нептун".

Відео, опубліковане каналом SecurityTalks, було присвячено Генеральному конструктору КБ "Луч" Олегу Коростельову. На ньому продемонстрували фрагмент відео з польотом ракети комплексу РК-360МЦ "Нептун", повідомляє Український мілітарній портал (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

РК-360 МЦ - комплекс крилатих ракет наземного базування з протикорабельною ракетою. Призначений для ураження бойових кораблів класів крейсер, есмінець, фрегат, корвет, десантних, танкодесантних кораблів і транспортів, які діють як самостійно, так і в складі корабельних груп і десантних загонів, і берегових радіо-контрастних цілей, в простих і складних метеоролічніх умовах, в будь-який час доби та року, при активномій вогневій і радіелектронній протидії супротивника.

Запуск ракети Р-360 ракетного комплексу РК-360 "Нептун" Стопкадр з відео РНБО

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Україні успішно випробували крилату ракету Р-360 комплексу РК-360МЦ "Нептун". Вона здійснила політ на більш ніж 250 кілометрів.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram