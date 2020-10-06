Українці зможуть спостерігати три метеоритних потоки в жовтні: названо дати

У жовтні 2020 року українці зможуть спостерігати одразу три метеорних потоки – Оріоніди, Тауриди і Драконіди. На думку астрологів, ці зорепади мають особливу творчу енергетику.

Так, пік зорепаду Тауриди, який активний із вересня по грудень, можна буде спостерігати з кінця жовтня до 10-12 листопада. Уже в жовтні в годину падатиме близько 5 метеорів.

Як пише dailyhoro.ru, зорепад Тауриди унікальний: у нього кілька джерел, тому що кілька маленьких метеорних потоків об'єднуються в один. Тому конкретного дня, коли потрібно спостерігати його, немає.

На думку астрологів, у кінці жовтня вплив зорепаду Тауриди на людей посилиться. Метеорний потік подарує цілеспрямованим людям віру в себе, а нервовим допоможе знайти спокій.

Яскравий метеорний потік Оріоніди стане максимально активним 21 жовтня. У цю ніч очікується до 40 падаючих зірок на годину. Джерелом зорепаду Оріоніди є комета Галлея. Радіант потоку, тобто точка неба, з якої з'являються метеори, лежить в області сузір'я Оріона. Звідси і назва потоку.

Астрологи зазначають, що Оріоніди 21 жовтня благотворно вплинуть на інтуїцію людей, а також на їхні творчі здібності та інтелект.

Зорепад Драконіди можна буде спостерігати 6-10 жовтня – більше 10 метеорів на годину. Варто очікувати збільшення активності метеорного потоку в максимумі (8 жовтня, близько 20-ї години).

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