"Україні треба готуватися": кліматолог передрік глобальні катаклізми на Землі

Землю очікують серйозні незворотні кліматичні зміни, які вплинуть на суспільство, промисловість і всі галузі господарства.

У коментарі OBOZREVATEL директор НДІ гідрометеорології Володимир Осадчий повідомив, що причини для занепокоєння з'явилися у світі ще десятки років тому, коли світова метеорологія та інші вчені виявили, що температура на земній кулі підвищується.

"Кількість парникових газів збільшується, теплоємність світового океану збільшується, але все залежить від циркуляційних процесів у атмосфері. У певних регіонах земної півкулі температура може бути збільшена, а в певних може знижуватися. Але загалом на земній кулі температура стає все вищою", - сказав він.

За його словами, і наступні 5 років не будуть винятком, однак температура може по-різному розподілятися по регіонах.

"Див не буває. По всій землі колосальна проблема, тільки в Україні не розуміють, що у нас також відбуваються дуже серйозні зміни, які обумовлені регіональними і глобальними кліматичними змінами. Україні треба готуватися, треба адаптувати суспільство, треба адаптувати сільське господарство, промисловість, зв'язок, всі галузі господарства до того, що температура буде збільшуватися", - зазначає Осадчий.

Кліматолог запевняє, що процес незворотній, температура вже не повернеться до тих норм, які були ще 10 років тому.

"Нам треба бути готовими до катаклізмів. Це можуть бути різкі перепади температур - сьогодні +35 градусів, а завтра +18. Наш клімат стає більш деконтинентальним, влітку температура дуже часто буває +5 градусів. Іноді заходять арктичні маси - і -25 градусів буває взимку", - сказав кліматолог.

Осадчий також назвав метод, який хоч і не повністю вирішить проблему, але дозволить зменшити її вплив на Землю.

"Боротися зі зміною клімату можливо одним шляхом - зменшувати викиди парникових газів. Термін життя парникових газів - сотня років. Масштаби викидів, які вже є, зробили процес незворотним. Якщо зараз зменшити викиди, це загальмує зростання температур. Але треба починати готувати до адаптації різні галузі економіки і суспільства до цих змін", - повідомив він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше завідувачка відділенням кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Укргідрометцентру Вазіра Мартазінова заявила, що до середини століття світові не варто очікувати екстремальних кліматичних змін, які принесуть на Землю пекельну спеку і призведуть до так званого армагеддону.

Нагадаємо, кліматологи дійшли висновку, що аномальна спека і теплі зими пануватимуть на Землі протягом наступних п'яти років.