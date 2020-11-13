Україна спільно з NASA буде вивчати Місяць та Марс

Україна підписала угоду з американським космічним відомством NASA про дослідження Місяця, Марса, комет та астероїдів у мирних цілях.

Космічна програма називається "Артеміда" (Artemis) і до неї, крім України, приєдналися вже сім країн: Австралія, Канада, Італія, Японія, Люксембург, Об'єднані Арабські Емірати і Великобританія, передає прессслужба Державне космічне агентство України.

"Це важливо для України, тому що ми зможемо реалізувати власні проєкти в партнерстві з провідними космічними агентствами світу ... Українські проекти вперше стали частиною глобального сценарію освоєння Місяця від ISECG, і логічно, що ми далі хочемо реалізовувати наш потенціал у межах програми "Артеміда", – заявив голова українського агентства Володимир Усов.

Чиновник зазначив, що підписання цієї угоди дасть новий поштовх у розвитку міжнародного космічного права і загалом освоєнні космічного простору.

Відзначимо, що раніше NASA запустило ракету "Антарес", розроблену спільно з Україною.

Також в Україні вперше за роки незалежності провели успішні випробування ступені космічної ракети-носія класу "Циклон-4".

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський поставив завдання створити в Україні ракетний носій легкого класу для освоєння космосу.